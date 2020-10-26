فليك يؤكد عودة غنابري بعد إنهاء "العزل الصحي"

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن الجناح الألماني سيرج غنابري عاد إلى تدريبات الفريق بعد إنهاء فترة العزل الصحي التي خضع لها إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وإنه مرشح للتواجد ضمن التشكيل الاساسي للفريق في مباراته المقررة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال فليك الذي قاد بايرن إلى تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين قبيل التوجه إلى روسيا : هو أحد الخيارات للتشكيل الأساسي، سيرج دائما ما يكون كذلك.



وكانت الفحوص قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي إصابة غنابري بعدوى كورونا وغاب عن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال، وكذلك المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.



لكنه عاد الآن إلى تدريبات الفريق بعد أن جاءت عدة فحوص بنتائج سلبية، ويعتقد مسؤولو بايرن أن النتائج الإيجابية التي كان قد كشف عنها الفحص السابق كانت خاطئة.



ومع عودة ليروي ساني أيضا من الإصابة، قال فليك إنه سعيد بتوفر المزيد من الخيارات الهجومية لديه قبل مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية التي شهدت 12 انتصارا متتاليا لبايرن ميونخ.