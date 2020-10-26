  • مباشر
اللغة

فورم حارس توتنهام السابق يعتزل كرة القدم

فورم
فورم قضى 6 مواسم مع توتنهام

فورم حارس توتنهام السابق يعتزل كرة القدم

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن ميشيل فورم حارس توتنهام وسوانزي سيتي السابق يوم الاثنين اعتزال كرة القدم لينهي مسيرة استمرت 15 عاما.

بدأ فورم البالغ من العمر 37 عاما مسيرته في نادي أوتريخت الهولندي في 2005 قبل الانتقال إلى سوانزي سيتي في 2011 حيث فاز بكأس الرابطة.

وقضى الدولي الهولندي السابق ستة مواسم مع توتنهام معظمها كحارس احتياطي لهوغو لوريس قبل الرحيل عن النادي المنتمي لشمال لندن بعد انتهاء عقده الموسم الماضي.

وقال فورم على "إنستغرام": قررت اعتزال كرة القدم للمحترفين. أتوجه بالشكر إلى كل الأندية التي لعبت لها وأشعر بالفخر الشديد لتمثيل بلادي على المستوى الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام! ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام!
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
إطلالتها ورطتها.. الانتقادت تنهال على زوجة أحمد السقا إطلالتها ورطتها.. الانتقادت تنهال على زوجة أحمد السقا
راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا

قبل ان تذهب

العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً
العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً

اكتشف المزيد