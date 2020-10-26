كلوب: ميتيلاند يشكل تهديداً حقيقياً على ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الاثنين، إن ميتيلاند يشكل تهديدا حقيقيا ولا يمكن الاستهانة به ولا يعتبره النادي الانجليزي فريقا صغيرا قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل الفريق الدنمركي إلى دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة هذا الموسم لكن كلوب قال إنه راقب مشروع ميتيلاند حتى قبل عمله في ليفربول.



وأبلغ الصحفيين قبل مباراة الثلاثاء في استاد أنفيلد : لا نعتبر ميتيلاند فريقا صغيرا. ينافس هنا لأنه استحق ذلك.



وأضاف : أعرف قصة النادي ومساعيه ويملك مشروعا مثيرا جدا وقبل خمس سنوات خلال عطلتي كنت مهتما بالذهاب هناك لمتابعة الأشياء التي ينجزها النادي لكنني تعاقدت مع ليفربول آنذاك.



وتابع المدرب الألماني : المنافس جيد حقا ويشكل تحديا حقيقيا لنا. يلعب بشكل مباشر في بناء الهجمة ويملك مدافعين أصحاب خبرة ولاعبي وسط بارعين ويتميز بالسرعة على الجناحين وبالقوة البدنية في الهجوم ولديه خطة واضحة.



ويواجه ليفربول مشكلة مع الإصابات وأقر كلوب بأن لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا ونابي كيتا والمدافع جويل ماتيب لن يلعبوا على الأرجح.



وفي ظل غياب قائد الدفاع فيرغيل فان دايك بسبب إصابة بالركبة قد تحرمه من اللعب طيلة الموسم قرر كلوب الاعتماد على لاعب الوسط فابينيو ضمن خط الدفاع.



وواصل : كل فريق في العالم يفتقد فيرغيل فان ديك لأنه أفضل قلب دفاع في العالم ولعب كل المباريات منذ انضم إلينا قبل ثلاث سنوات، كل من لعب بجوار فيرغيل ليس معتادا على اللعب مع مدافع آخر كثنائي وهذا سيتحسن مع الوقت للوصول للمستوى المحدد ولا نتوقع انسجاما مثاليا ولكن يوجد هامش للتحسن.