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يونايتد يوزع خمسة آلاف وجبة على أطفال المدارس خلال العطلات

أولد ترافورد
ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد"

يونايتد يوزع خمسة آلاف وجبة على أطفال المدارس خلال العطلات

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لندن - رويترز

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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، إنه سيوزع خمسة آلاف وجبة مدرسية مجانية خلال عطلات شهر أكتوبر الجاري لمساعدة مهاجمه ماركوس راشفورد في
حملته لإنهاء فقر التغذية للأطفال في بريطانيا.

ونجحت حملة راشفورد في إلزام الحكومة بتوفير الوجبات للأطفال المحتاجين خلال العطلات الدراسية.

وانضمت عشرات المنظمات المحلية بالبلاد إلى حملة راشفورد (22 عاما) التي أطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وبالتعاون مع مؤسسة (فير شير) الخيرية سيجهز طاقم النادي الوجبات في استاد أولد ترافورد قبل نقلها للمدارس المتعاونة مع مؤسسة مانشستر يونايتد.

وستتسلم ست مدارس محلية الوجبات من النادي بينما ستوزع وجبات أخرى على مؤسسات خيرية محلية.

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