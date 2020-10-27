إنتر يهدر الفرص ويتعادل مع شاختار في دوري الأبطال

دفع انتر ميلان الإيطالي ثمن إهدار الفرص السهلة التي سنحت له في الشوط الأول وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على استاد "دونباس" بمدينة دونيتسك الأوكرانية ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم البداية الجيدة لشاختار في أول ربع ساعة من المباراة قبل أن تدين السيطرة لانتر تماما على ما تبقى من مجريات الشوط الأول ولكن العارضة تصدت لتسديدتين من روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا لاعبي انتر.

وفي الشوط الثاني ، تراجع مستوى الأداء كثيرا عما كان عليه في الشوط الأول وإن تحسن أداء شاختار بمرور الوقت واكتساب الثقة لكن النتيجة النهائية للمباراة كانت التعادل السلبي لتكون أول مباراة في الموسم الحالي يفشل خلالها انتر في هز الشباك سواء على مستوى الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

ورفع انتر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة مقابل أربع نقاط لشاختار المتصدر والذي تغلب على ريال مدريد الإسباني 3 - 2 في عقر داره خلال الجولة الأولى من مباريات المجموعة.