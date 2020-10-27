بايرن ميونخ ينتزع فوزاً صعباً من لوكوموتيف

انتزع بايرن ميونخ الألماني فوزا صعبا من مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 13، وتعادل لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 70 عن طريق أنتون ميرانشوك قبل أن يسجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 79.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، حيث فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد 4 - صفر.

وتوقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع سالزبورغ 2-2 في الجولة الأولى.