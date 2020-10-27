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بيولي مدرب ميلان يدافع عن الحارس تاتاروشانو

تاتاروشانو
روما قلب تخلفه أمام ميلان إلى تعادل

بيولي مدرب ميلان يدافع عن الحارس تاتاروشانو

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ميلان - رويترز

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رفض ستيفانو بيولي مدرب ميلان التعليق على أداء التحكيم، بينما دافع عن حارسه تشيبريان تاتاروشانو ورفض إلقاء أي لوم عليه بعد تعادل المتصدر 3-3 مع روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين.

وحول روما تأخره ثلاث مرات، أحدهما من ركلة جزاء مثيرة للجدل، ليفقد ميلان أول نقطتين خلال مشواره في الدوري هذا الموسم، وقال بيولي: كانت مباراة رائعة بين فريقين يفضلان اللعب بأسلوب هجومي. أشعر بالرضا عن الأداء وهذا ليس الوقت المناسب للنظر إلى ترتيب الجدول، بكل تأكيد اللاعبون غير سعداء لأنه عند التقدم ثلاث مرات فأنت تشعر بالندم على النتيجة) الحكم؟ لن أتحدث عنه.

وأخطأ تاتاروشانو، المنضم من أولمبيك ليون، في الهدف الأول لروما، كما أنه رد الكرة التي أسفرت عن ركلة الجزاء، وقال بيولي: لم أجد من قبل أي لاعب لا يرتكب أخطاء حتى في أعلى المستويات. تاتاروشانو حارس مميز.

وجاءت مشاركة الحارس الروماني لأول مرة مع ميلان في اللحظات الأخيرة بعد إعلان إصابة جيانلويجي دوناروما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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