سون ينقذ توتنهام أمام بيرنلي ويقوده إلى المركز الخامس

واصل سون هيونغ مين بدايته المثالية للموسم وسجل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 76 ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 1-صفر في ضيافة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، وتقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الخامس.



وأفلت لاعب كوريا الجنوبية من الرقابة ليقابل تمريرة هاري كين بعد ركلة ركنية من إيريك لاميلا ويهدي توتنهام فوزه الثالث في ست مباريات هذا الموسم.



وتألق كين قبلها بدقائق خلال أداء الواجب الدفاعي وأبعد محاولة جيمس تاركوفسكي من على خط المرمى.



ورغم أنه بدا شعور توتنهام بالراحة خلال الاستحواذ على الكرة، فإن فريق المدرب شون دايك، الذي حصد نقطة وحيدة من أول خمس مباريات، اقترب من التسجيل.



وسجل آشلي بارنز هدفا ألغي بسبب التسلل في الدقيقة 20 وتألق هوغو لوريس حارس توتنهام في إبعاد محاولة آشلي وستوود.