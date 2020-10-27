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غوارديولا يؤكد غياب أغويرو بسبب الإصابة

أغويرو
أغويرو تعرض للإصابة أمام وست هام

غوارديولا يؤكد غياب أغويرو بسبب الإصابة

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مانشستر - أ ف ب

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أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لكرة القدم، الإثنين، أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب بين عشرة أيام وأسبوعين على الأقل بسبب إصابة عضلية.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه مرسيليا الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا : سيغيب بين 10 و15 يوما على الأقل، إن لم يكن ثلاثة أسابيع أو شهر إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الوقت.

وتعرض أغويرو للإصابة في المباراة ضد وست هام يونايتد 1-1 السبت في الدوري الإنجليزي، علما بأنه عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة وأرغمته على الخضوع لعملية جراحية في الركبة.

وأضاف غوارديولا : كنا صبورين جدا. لم نضغط على الأطباء. كنا نعلم أنه ليس في أفضل الظروف. لكننا حرمنا من قلب هجوم، كان من المهم بالنسبة له أن يلعب 60 دقيقة. للأسف أصيب اثر عملية هجومية، في إشارته إلى اصابته ضد وست هام.

وأوضح غوارديولا : سيعود سيرخيو عندما يتعافى تماما. نفتقده كثيرا. ما فعله لهذا النادي استثنائي، إنه أسطورة السيتي.

ويغيب عن تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة أيضا المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس بسبب الاصابة، لكن غوارديولا أكد أنه غير نادم على عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال : لم نستطع، النادي يفعل ما في وسعه، لكن دخلنا نفد في نهاية الموسم. وبعد ذلك، كنا بحاجة إلى مهاجم بمستوى غابريال وسيرخيو، ولم تكن لدينا الإمكانيات.

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