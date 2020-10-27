مورينيو يعيد الفضل في شراكة كين وسون إلى بوكيتينو

كوّن هاري كين وسون هيونغ-مين ثنائي توتنهام هوتسبير أقوى شراكة هجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقيادة جوزيه مورينيو، لكن المدرب البرتغالي قال إن بعض هذا النجاح يرجع الفضل فيه إلى سلفه ماوريسيو بوكيتينو.



وسجل سون هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم في الفوز 1-صفر على أرض بيرنلي يوم الاثنين، بعدما أفلت من الرقابة ليقابل تمريرة كين بعد ركلة ركنية من إيريك لاميلا ويهدي توتنهام فوزه الثالث في ست مباريات هذا الموسم.



ويحتل توتنهام المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين عن إيفرتون‭‭‭ ‬‬‬ المتصدر، لكنه يتصدر عدد الأهداف في الدوري برصيد 16 هدفا، وكان هذا الهدف التاسع الذي يجمع ثنائي توتنهام، حيث صنع كين سبعة أهداف من ثمانية سجلها سون، في حين صنع الدولي الكوري الجنوبي هدفين من خمسة سجلها المهاجم الإنجليزي.



ووفقا لإحصائيات (أوبتا) ساهم الثنائي في 29 هدفا في مسيرتهما بالدوري الممتاز، ليحتلا المركز الثاني بعد ثنائي تشيلسي السابق فرانك لامبارد وديدييه دروغبا (36 هدفا).



وقال مورينيو للصحفيين: من المفهوم أن ذلك يحدث منذ فترة ماوريسيو. لا أريد أن أنسب ذلك لنفسي، إنه بالمشاركة مع ماوريسيو، ما يسعدني كثيرا أن هذا الثنائي رائع فنيا ويتمتع بصداقة قوية في الوقت ذاته. لا توجد غيرة بينهما وكلاهما يلعب من أجل الفريق.



وقال كين إن توتنهام أظهر تقدما بقيادة مورينيو، حيث يسعى الفريق للفوز بأول ألقابه الكبيرة منذ كأس رابطة الأندية المحترفة عام 2008.



وأضاف: أعتقد أننا في مرحلة نبدو فيها قريبين للغاية لأول مرة منذ سنوات. الكثير من اللاعبين في الفريق منذ أربع أو خمس سنوات. ندرك كفاءة ما لدينا من لاعبين، ويمكن أن نفعل شيئا مميزا هذا الموسم.