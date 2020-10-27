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ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بتعادل مثير مع روما

ميلان روما
من لقاء ميلان وروما

ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بتعادل مثير مع روما

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ميلان - د ب أ

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واصل نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثنائية جديدة لكنه لم ينقذ فريقه ميلان من فخ التعادل 3 - 3 مع ضيفه روما يوم الاثنين على استاد "سان سيرو" بمدينة ميلان في ختام مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم الفريقان عرضا رائعا على مدار الشوطين وتوجا هذا العرض بستة أهداف بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما ليقتسما نقاط المباراة.

وتقدم ميلان ثلاث مرات في المباراة بثلاثة أهداف سجلها إبراهيموفيتش في الدقيقتين الثانية و79 من ضربة جزاء والبلجيكي الشاب أليكسيس ساليمايكريس في الدقيقة 47 ، وتعادل روما في المرات الثلاثة بثلاثة أهداف سجلها إدين دجيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا في الدقائق 14 و71 من ضربة جزاء و84 .

وعزز ميلان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 13 نقطة ثماني نقاط لروما الذي ظل في المركز التاسع.

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