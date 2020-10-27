هليب لا يعرف سبب انتقاله من أرسنال في 2008

اعترف البيلاروسي أليكسندر هليب لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه لا يعلم حتى الآن سبب رحيله عن النادي في صيف عام 2008 والاتجاه صوب برشلونة الإسباني.

وكان هليب انتقل من أرسنال إلى برشلونة في صيف عام 2008، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الكتالوني ولم يقدم أي بصمة، رغم فوز الفريق بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في أول موسم له في إسبانيا.



وأضاف هليب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال يوم الثلاثاء: بالطبع برشلونة في ذلك الوقت كان أفضل فريق في العالم لكنني كنت سعيدا حقا في أرسنال، كان لدي أصدقاء واستمتعت بالمدرب، كنت ألعب لواحد من أفضل الفرق، وكذلك كان هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي الدوري الإنجليزي، كل شيء كان رائعا.



وتابع : لماذا رحلت عن الفريق؟ لا أعلم، أنا أتفهم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت وكان الجميع يحاول أن يلعب له، لكنني كنت سعيد بنسبة مئة بالمئة في أرسنال، برشلونة فريق كبير وقد حققت معه ألقاب عدة لكنني لم أشارك كثيرا مثلما كان الحال مع أرسنال.

وكان هليب انضم إلى أرسنال في صيف عام 2005 قادما من شتوتغارت الألماني، قبل أن ينضم إلى برشلونة في صيف عام 2008، إذ تمت إعارته إلى شتوتغارت وفولفسبورغ ثم لعب للعديد من الأندية في بيلاروس كان أبرزها باتي بوريسوف.