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أوزيل ينضم إلى حملة راشفورد للقضاء على فقر الغذاء

أوزيل
المدرب الإسباني أرتيتا استبعد أوزيل من قائمة الفريق للموسم الحالي

أوزيل ينضم إلى حملة راشفورد للقضاء على فقر الغذاء

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أظهر مسعود أوزيل لاعب أرسنال دعمه لحملة ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد للقضاء على فقر الغذاء بتوفير 1400 وجبة غذائية للمدارس في لندن في بقية أيام الأسبوع.

وتلقى راشفورد إشادة كبيرة تقديرا لجهوده في مساعدة التلاميذ الفقراء خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ونجح في إلزام الحكومة بتوفير وجبات مجانية للطلاب المحتاجين خلال عطلة الصيف.

وانضم أوزيل للحملة عبر توفير وجبات في 12 مدرسة في بارنت والمناطق المحيطة، ونشرت مدارس صورا للوجبات عبر "تويتر" الثلاثاء وتتضمن شعار
أوزيل على العبوات.

وأصبح أوزيل خارج حسابات مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بعد استبعاده من تشكيلة الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

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