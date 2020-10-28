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السلطات ترفض حضور جماهير دورتموند في مباراة زينيت

جماهير دورتموند
المدرج الشهير لجماهير دورتموند في ملعب "سيغنال إيدونا بارك"

السلطات ترفض حضور جماهير دورتموند في مباراة زينيت

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دورتموند - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء أن الفريق سيخوض مباراته المقررة أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بدون حضور جماهير.

وأوضح بوروسيا دورتموند أن وزارة الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا رفضت طلب النادي بالسماح بحضور 300 مشجع في المباراة، وذلك بسبب تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشهدت مباراة الديربي بين دورتموند وشالكه التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري حضور 300 مشجع، لكن معدل الإصابة بالعدوى في دورتموند ارتفع حاليا إلى156.9 حالة لكل 100 ألف شخص.

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