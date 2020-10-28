تشيلسي يكتسح كراسنودار الروسي برباعية

أعتلى فريق تشيلسي الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب اكتساحه مضيفه كراسنودار الروسي 4 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 37 عن طريق كالوم هودسون أودوي، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 وقع المغربي حكيم زياش على الثلاثية، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إهدار الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي لضربة جزاء في الدقيقة 13.

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة رين الفرنسي وإشبيلية الإسباني والتي تقام في وقت لاحق من يوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد كراسنودار عن نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.