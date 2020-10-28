تيباس يهاجم بارتوميو بعد استقالته ويصفه بـ"الجاهل"

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والذي استقال من منصبه يوم الثلاثاء، بعدما أعلن الأخير أن ناديه وافق على مقترح المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

واستقال بارتوميو وباقي أعضاء مجلس الإدارة قبل اقتراع بسحب الثقة كان مقررا الشهر المقبل، وقال: وافق مجلس الإدارة على متطلبات المشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل وهو مشروع تدعمه الأندية الكبيرة في أوروبا.

وذكر تقرير لمحطة "سكاي نيوز" الأسبوع الماضي أنه تم تخصيص ستة مليارات دولار لإطلاق المسابقة الجديدة بمشاركة 18 ناديا من بطولات الدوري الخمس الكبرى وبدعم من العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد.



ورد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تعليقات بارتوميو وقال إنها تؤكد جهله بصناعة كرة القدم ووصف دوري السوبر بأنه مسابقة تخيلية وضعيفة. وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": نهاية حزينة لرئيس حقق نجاحات ومؤخرا ارتكب أخطاء عديدة.