ريال مدريد يفلت بنقطة أمام مونشنغلادباخ.. وإنتر يسقط في فخ التعادل

أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو فريقهما ريال مدريد الإسباني من صدمة جديدة في مسيرته الأوروبية وقادا الفريق للتعادل 2 - 2 في الوقت القاتل أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني اوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت أيضا تعادل انتر ميلان الإيطالي سلبيا مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

على استاد "بوروسيا بارك" في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية ، لقن الفريق الألماني ضيفه الإسباني درسا قاسيا جديدا وأفسد عليه فرحة الفوز في الكلاسيكو على برشلونة 3 - 1 يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني لكن هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة أنقذ الريال من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وكان الريال في طريقه للهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة ولكنه انتزع التعادل في الوقت القاتل ليحصد النقطة الأولى له في هذه المجموعة وإن ظل في قاع المجموعة فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطين في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام انتر ميلان.

وأنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركوس تورام في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني ، سجل نفس اللاعب الهدف الثاني له وللفريق الألماني في الدقيقة 58 فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف تجديد الأمل للريال في الدقيقة 87 ثم سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

و على استاد "دونباس" بمدينة دونيتسك الأوكرانية ، دفع انتر ميلان الإيطالي ثمن إهدار الفرص السهلة التي سنحت له في الشوط الأول وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في وقت سابق اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم البداية الجيدة لشاختار في أول ربع ساعة من المباراة قبل أن تدين السيطرة لانتر تماما على ما تبقى من مجريات الشوط الأول ولكن العارضة تصدت لتسديدتين من روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا لاعبي انتر.

وفي الشوط الثاني ، تراجع مستوى الأداء كثيرا عما كان عليه في الشوط الأول وإن تحسن أداء شاختار بمرور الوقت واكتساب الثقة لكن النتيجة النهائية للمباراة كانت التعادل السلبي لتكون أول مباراة في الموسم الحالي يفشل خلالها انتر في هز الشباك سواء على مستوى الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة مقابل أربع نقاط لشاختار الذي تغلب على ريال مدريد الإسباني 3 - 2 في عقر داره خلال الجولة الأولى من مباريات المجموعة.