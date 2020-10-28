فابينيو يزيد مشاكل ليفربول الدفاعية

تعرض يورغن كلوب مدرب ليفربول لضربة جديدة بعد إصابة البرازيلي فابينيو والتحاقه بفيرجيل فان ديك في قائمة المصابين عقب معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وكان فابينيو لاعب الوسط يشغل مركز فان داك في قلب الدفاع منذ معاناة اللاعب الهولندي من إصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة قمة أمام إيفرتون.



وقال كلوب بعدما خرج فابينيو مصابا في مباراة انتهت بالفوز 2-صفر: هذا آخر شيء كنا نحتاج إلى حدوثه، أعرف أنه شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وهذا غير جيد. قال إنه كان يستطيع المواصلة لكن دون الركض بسرعة، سنرى وسنعرف المزيد عن حالته بعد الفحص لكن من الواضح أن الأمر غير جيد.



مع غياب المدافع جويل ماتيب أيضا بسبب الإصابة اضطر كلوب إلى إشراك المدافع الشاب ريس وليامز لمجاورة جو غوميز في قلب الدفاع، وأضاف يورغن: ريس وليامز عمره 19 عاما فقط وأعتقد أنه شارك في دقائق بدوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا أمر نادر، لكن نحن نؤدي بشكل رائع لكن هذه صدمة للفريق لأنه يجب علينا الآن

التعامل مع هذه الإصابة.