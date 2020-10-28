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لامبارد: روديغر يملك فرصة اللعب أمام كراسنودار

روديغر
روديغر لم يظهر مع تشيلسي حتى الآن خلال الموسم الحالي

لامبارد: روديغر يملك فرصة اللعب أمام كراسنودار

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لندن - رويترز

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أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن مدافعه أنطونيو روديغر دخل المنافسة من أجل ظهوره الأول في الموسم عند مواجهة كراسنودار الروسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ولم يشترك روديغر (27 عاما) في أي مباراة هذا الموسم وكان مرشحا للانتقال على سبيل الإعارة إلى توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية لكن يبدو أنه سيعود إلى التشكيلة مع حصول تياغو سيلفا على راحة من السفر إلى روسيا.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل خوض مباراة يوم الأربعاء: أجريت بعض النقاشات مع أنطونيو. لدي دائما علاقة إيجابية معه، فكل شيء أفعله يكون من أجل النادي والفريق، وفي الوقت الحالي فإنك تحتاج أحيانا إلى خروج لاعبين من التشكيلة وهذا خبر مهم للجميع، إنه في التشكيلة ويتنافس على اللعب.

وتعادل تشيلسي في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة مع إشبيلية بدون أهداف الأسبوع الماضي ولم يحقق النادي أي فوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات.

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