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مارادونا يعزل نفسه في المنزل بسبب "كورونا"

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مارادونا عانى من مشاكل صحية مؤخراً

مارادونا يعزل نفسه في المنزل بسبب "كورونا"

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بوينس آيرس - رويترز

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كشفت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام) أن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عزل نفسه بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أحد أفراد حرسه الشخصي.

وعزل مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نفسه في منزله بالأرجنتين يوم الثلاثاء بعد أن اختلط بفرد الأمن لآخر مرة مطلع الأسبوع، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يشعر بأعراض وسيخضع لفحص جديد يوم الخميس.

ويدرب مارادونا، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، فريق خيمناسيا لابلاتا الذي يستعد لمواجهة باتروناتو في الدوري الأرجنتيني يوم الجمعة.

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