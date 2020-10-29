إشبيلية يهزم رين ويزاحم تشيلسي على الصدارة

تغلب إشبيلية الإسباني على ضيفه رين الفرنسي 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليزاحم تشيلسي الإنجليزي، الفائز بدوره على كراسنودار الروسي 4 - صفر، على صدارة المجموعة.

وفي مباراة إشبيلية ورين، سجل الهولندي لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد للفريق الإسباني في الدقيقة 55.

ورفع إشبيلية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف تشيلسي متصدر المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد رين الفرنسي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وكان تشيلسي اكتسح كراسنودار الروسي 4 - صفر، ضمن مباريات الجولة ذاتها في وقت سابق من يوم الأربعاء.