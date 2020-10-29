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تأجيل مباراة في الدوري الفرنسي بعد إصابة لاعبين بكورونا

لينس
لينس في لقاء سابق

تأجيل مباراة في الدوري الفرنسي بعد إصابة لاعبين بكورونا

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باريس - أ ف ب

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل المباراة الافتتاحية للمرحلة التاسعة المقررة، الجمعة، على ملعب "فيلودروم" بين مرسيليا وضيفه لينس بعد اكتشاف إصابة أكثر من عشرة لاعبين لدى النادي الضيف.

واعتبرت الرابطة في بيان لها أنه وفقا لبروتوكولها الصحي وبعد التأكد من غياب أكثر من عشرة لاعبين في قائمة لينس المكونة من 30 لاعبا لاختبارهم إيجابيا استعدادا للمباراة ضد مرسيليا، تقرر تأجيل المباراة لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وهي المباراة الثانية التي يتم تأجيلها لفريق لينس بعد الأولى ضد نانت الأحد الماضي ضمن المرحلة الثامنة بسبب 11 حالة إيجابية بـ"كوفيد-19".

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