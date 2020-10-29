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مانشستر يونايتد يذل لايبزيغ الألماني بخماسية

راشفورد سجل ثلاثية في مرمى الفريق الألماني

مانشستر يونايتد يذل لايبزيغ الألماني بخماسية

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مانشستر - د ب أ

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واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي انطلاقته الرائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة العريقة، عقب فوزه الكبير 5 - صفر على ضيفه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت فوز باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - صفر على مضيفه باشاك شهير التركي.

وانفرد مانشستر يونايتد بالصدارة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين احتل سان جيرمان المركز الثاني بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز الثالث، وظل باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر لاعبه ماسون غرينوود في الدقيقة 21، قبل أن يضيف (البديل) ماركوس راشفورد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و78.

أضاف أنطوني مارسيال الهدف الرابع ليونايتد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يعود راشفورد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الخامس للفريق الإنجليزي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

يأتي هذا الفوز، ليعزز آمال يونايتد في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، لاسيما بعدما جاء عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأسبوع الماضي.

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