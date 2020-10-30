إصابة رئيس "كاف" بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الجمعة، إصابة رئيسه أحمد أحمد بفيروس كورونا، إذ ظهرت لديه أعراض إنفلونزا خفيفة وخضع بعدها لبروتوكول فيروس كورونا.

وذكر "كاف" في بيان رسمي أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة ظهرت لديه أعراض إنفلونزا خفيفة وخضع لبروتوكول فيروس كورونا.

وأضاف أن أحمد احمد خضع لفحص طبي أظهر إيجابية العينة وسيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يوما علي الأقل في فندق الإقامة الخاص به.

وأوضح: تم إبلاغ جميع الذين تواصلوا مع أحمد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.