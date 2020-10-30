الدوري الأوروبي: ميلان يواصل انطلاقته الناجحة.. وخسارة مفاجئة لتوتنهام

واصل فريق ميلان الإيطالي انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - صفر على ضيفه سبارتا براغ التشيكي يوم الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل ليل الفرنسي 2 - 2 مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

ارتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ليل، فيما احتل سيلتيك المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سبارتا براغ الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعب (سان سيرو) افتتح براهيم دياز التسجيل لميلان في الدقيقة 24، قبل أن يهدر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 36.

واصل الفريق الإيطالي سيطرته على مجريات الشوط الثاني الذي شهد تسجيل رافاييل لياو وديوغو دالوت الهدفين الثاني والثالث لميلان في الدقيقتين57 و67.

في المجموعة السابعة، عززا فريقا ليستر سيتي الإنجليزي وسبورتنغ براغا البرتغالي صدارتهما للمجموعة.

وفاز ليستر 2 - 1 على مضيفه آيك أثينا، في حين تغلب سبورتنج براجا بالنتيجة ذاتها على مضيفه زوريا لهوهانسك الأوكراني، ليتقاسم الفريقان الإنجليزي والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، فيما ظل زوريا وآيك بلا نقاط.

على الملعب الأولمبي بالعاصمة اليوناني أثينا، أحرز جيمي فاردي الهدف الأول لليستر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف حمزة تشودري الهدف الثاني في الدقيقة 39، في حين أحرز السويدي موامير تانكوفيتش هدف الفريق اليوناني الوحيد في الدقيقة 49.

وفي المجموعة التاسعة، حقق فياريال الإسباني فوزا ثمينا 3 - 1 على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني، فيما تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2 - 1 على مضيفه سيفاس سبور التركي.

وتصدر فياريال الترتيب بست نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه مكابي تل أبيب، المتساوي معه في نفس الرصيد، وظل سيفاس سبور وكارباكا آجدام بلا نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، تلقى توتنهام الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي صفر / 1.

وسجل ليور ريفايلوف هدف المباراة الوحيد لأنتويرب في الدقيقة 29.

وفي المجموعة ذاتها تغلب لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس البلغاري 4 - 3.

ورفع أنتويرب رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة ، فيما تجمد رصيد توتنهام عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن لينز صاحب المركز الثالث، فيما يحتل لودوجريتس المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الحادية عشر، ارتقى فولفيرسبيرغير للصدارة باكتساحه لفينورد روتردام الهولندي 4 - 1، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة سسكا موسكو الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي.

ويتصدر فولفيرسبيرغير المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحتل سسكا موسكو المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن دينامو زغرب صاحب المركز الثالث، فيما يحتل فينورد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وعزز هوفنهايم الألماني صدارته للمجموعة الثانية عشر، بفوزه على جينت البلجيكي 4 - 1، فيما اكتسح ريد ستار بلغراد الصربي ضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي 5 - 1.

ويتصدر هوفنهايم ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، فيما يحتل ريد ستار بلغراد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سلوفان صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جينت الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.