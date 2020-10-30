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جراحة ناجحة في الركبة لمدافع ليفربول فان ديك

فان ديك ليفربول بيكفورد إيفرتون
لحظة إصابة فان ديك أمام إيفرتون

جراحة ناجحة في الركبة لمدافع ليفربول فان ديك

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لندن - رويترز

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قال ليفربول بطل دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إن قلب دفاعه الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك خضع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في أربطة الركبة تكللت بالنجاح.

وكان فان ديك أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون والتي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ليفربول في بيان يوم الجمعة: العملية الجراحية التي كان من المقرر أن يخضع لها مدافع ليفربول تمت في لندن وإنها تكللت بالنجاح.

وأضاف البيان: سيبدأ فان دايك وبصورة فورية التركيز على بدء عملية إعادة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

ولم يحدد ليفربول أي موعد لعودة مدافعه إلى التشكيلة، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية غياب المدافع حتى نهاية الموسم الحالي نظرا لطبيعة الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 13 نقطة من ست مباريات متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون وسيلتقي في ملعبه مع وست هام يونايتد السبت.

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