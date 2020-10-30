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زيدان: لا توجد أزمة بين بنزيمة وفينيسيوس

زيدان
زيدان مدرب ريال مدريد

زيدان: لا توجد أزمة بين بنزيمة وفينيسيوس

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مدريد - رويترز

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نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يوم الجمعة وجود أي مشكلة بين ثنائي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

وكان بنزيمة كشف دون قصد مؤخرا عن رأيه في شريكه المهاجم فينيسيوس وسيأمل الثنائي الآن في توحيد الصف عندما يلتقي ريال مدريد مع ويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت.

وأظهر برنامج "تيليفوت" على التلفزيون الفرنسي بنزيمة يتحدث إلى المدافع فيرلان ميندي عن فينيسيوس بين الشوطين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي كان يقف فيه فينيسيوس على بعد أمتار قليلة في النفق المؤدي لغرف الملابس همس بنزيمة لمواطنه ميندي بالفرنسية
قائلا : لا تمرر له. إنه يلعب ضدنا" منتقدا أداء شريكه في الهجوم في الشوط الأول بعد أن تأخر فريقه 1-صفر.

ولم يرد بنزيمة على هذا المقطع لكنه أعاد نشر تغريدة على "تويتر" لوكيل أعماله السابق كريم الجزيري ينتقد فيها برنامج "تيليفوت" ويصفه بأنه يبحث بطريقة غير شريفة عن الإثارة.

ويلعب ميندي وفينيسيوس جهة اليسار لكن المدافع لم يتعاون جيدا مع الجناح البرازيلي بعد حديث بنزيمة ومرر له الكرة ثلاث مرات فقط في الشوط الثاني.

وتأخر ريال مدريد بعدها 2-صفر لكنه تعادل في النهاية بفضل هدفي بنزيمة وكاسيميرو في الأنفاس الأخيرة رغم أن النتيجة أخفت بالكاد أداء باهتا آخر بعد أن بدأ الفريق يستعيد عافيته بفوز كبير 3-1 مطلع الأسبوع على برشلونة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي مؤكدا تقارير محلية ذكرت أن فينيسيوس وبنزيمة أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما خلال التدريبات الخميس : الشيء الأكثر أهمية أن هذا الثنائي أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما. تحدث الكثير من الأمور في أرض الملعب لكنها تبقى هناك دائما. من الجيد أن تحدث هذه الأشياء التي تعكس نشاط وحيوية أي فريق.

وسيفتقد ريال جهود المدافعين داني كاربخال وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا في مواجهة ويسكا كما يغيب لاعب الوسط مارتن أوديغارد.

ومن بين أسباب تذبذب مستوى ريال مدريد هذا الموسم تراجع أداء مهاجميه. وسجل بنزيمة 27 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي لكنه هز الشباك مرتين فقط هذا الموسم.

وسجل فينيسيوس خمسة أهداف فقط الموسم الماضي ورغم التوقعات بأنه سيتفوق على هذا الرقم في الموسم الحالي، حيث سجل بالفعل ثلاثة أهداف حتى الآن، فانه يتوتر كثيرا في منطقة الجزاء.

وأيضا كما شرح بنزيمة لزميله ميندي فان فينيسييوس يبدو مختلفا عن بقية زملائه.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر والذي يحل ضيفا على سيلتا فيغو يوم الأحد.

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