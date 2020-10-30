  • مباشر
اللغة

غوارديولا عن عودته إلى برشلونة: أريد الاستمرار مع سيتي

غوارديولا مانشستر سيتي
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا عن عودته إلى برشلونة: أريد الاستمرار مع سيتي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال المدرب بيب غوارديولا، يوم الجمعة، إنه لا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى برشلونة بعد أن أعلن فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي الإسباني رغبته في إعادة غوارديولا لملعب كامب نو.

ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا مع سيتي وقال فونت إنه يرغب في إعادة المدرب الإسباني للتعاون مع النجم ليونيل ميسي لضمان استمرار المهاجم الأرجنتيني مع الفريق لما بعد 2021.

وقضى غوارديولا أربعة مواسم في تدريب برشلونة وفاز بثلاثة ألقاب للدوري إضافة إلى لقبين لدوري الأبطال قبل الرحيل في 2012 لكنه عبر عن رغبته في تمديد عقده مع سيتي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت : أنا سعيد جدا في مانشستر وأتمنى أن أبلي بلاء حسنا هذا الموسم للاستمرار لفترة أطول.

واستهل سيتي الموسم بشكل سيء ويحتل المركز 13 في الدوري الممتاز متأخرا بخمس نقاط عن إيفرتون المتصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات! جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات!
خبز السوريين في السوق السوداء.. خبز السوريين في السوق السوداء.. "بكيس أو بدونه"؟!

الأكثر قراءة

الناجية الوحيدة تروي تفاصيل ما حدث في مطار قطر الناجية الوحيدة تروي تفاصيل ما حدث في مطار قطر
أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا"كيف أفلت؟"
مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس
نيس تحت الصدمة.. وصورة للعامل المذبوح في الكنيسة نيس تحت الصدمة.. وصورة للعامل المذبوح في الكنيسة
اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بقنصلية فرنسا في جدة اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بقنصلية فرنسا في جدة
بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين

قبل ان تذهب

قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية
قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية

اكتشف المزيد