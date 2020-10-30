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مورينيو: خسارة توتنهام أمام أنتويرب مستحقة

مورينيو
جوزيه مورينيو خلال لقاء توتنهام في الدوري الأوروبي الخميس

مورينيو: خسارة توتنهام أمام أنتويرب مستحقة

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لندن - د ب أ

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أسفه للخسارة المفاجئة التي تلقاها فريقه صفر - 1 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، يوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واعترف مورينيو بأن فريقه يستحق الخسارة، بعدما ظهر بشكل باهت للغاية طوال اللقاء، مشيدا في الوقت نفسه بالفريق المنافس.

ودفع مورينيو ببعض من أوراقه الرابحة في قائمة توتنهام الأساسية للمباراة، مثل غاريث بيل وديلي آلي لكن الفريق اللندني ظهر بشكل باهت خلال الشوط الأول، الذي تلقى خلاله هدف المباراة الوحيد عن طريق ليور رافائيلوف.

لم تفلح محاولات توتنهام من أجل التعادل في الشوط الثاني، رغم إشراك مورينيو لكل من هيونج مين سون وهاري كين، ليتجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط خلف إنتويرب (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في المباراة الثانية على التوالي.

وقال مورينيو عقب المباراة: لا يمكننا إلا أن نلوم أنفسنا ولا نستطيع سوى أن نمدح منافسينا.

وأوضح مورينيو: أفضل الثناء على الخصم لأنهم لعبوا مباراة رائعة، ولا نلوم إلا أنفسنا على هذه المباراة الفظيعة، لكن يتعين علي أن أفعل الأمرين.

ويلتقي توتنهام في الجولة القادمة أمام مضيفه لودجوريتس رازغراد البلغاري، متذيل التريب بلا نقاط، في الجولة القادمة يوم الخميس المقبل، حيث يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تفادي دخول الحسابات المعقدة.

يذكر أن بطل ووصيف المجموعة سوف يصعدان للأدوار الإقصائية في البطولة.

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