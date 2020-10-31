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أرتيتا يحذر أرسنال من خطورة مهاجمي مانشستر يونايتد

أرتيتا أرسنال
فريق أرتيتا يحتل المركز 11 في الدوري الإنجليزي

أرتيتا يحذر أرسنال من خطورة مهاجمي مانشستر يونايتد

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مانشستر - رويترز

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حذر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قبل مباراة فريقه مع مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، من خطورة مهاجمي المضيف الذي يقوده المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير هذا الموسم بسبب التفاهم الذي يجمع بينهم على أرض الملعب.

وأحرز ثلاثي هجوم يونايتد ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون غرينوود، فيما بينهم 62 هدفا في جميع المنافسات في الموسم الماضي وعززت إدارة النادي التشكيلة بالتعاقد مع لاعب منتخب أوروغواي إدينسون كافاني الشهر الماضي.

وفي ظل وجود دانييل جيمس وأوديون إيغالو أيضا فإن أرتيتا يعتقد أن يونايتد يملك الخيارات التي تتيح له فرصة تغيير أسلوبه في اللعب في بعض المناسبات.

وعن ذلك قال أرتيتا عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: هناك علاقات جيدة للغاية فيما بينهم وكل منهم مختلف تماما عن الآخر ويعملون في تناغم معاً ويفهمون بعضهم البعض تماما ويجيدون التنسيق فيما بينهم على أرض الملعب.

وأضاف المدرب الإسباني: منذ فرض إجراءات الإغلاق نجح أولي في تحسين هذا الوضع كثيرا ويمكن رؤية ذلك في نهاية الموسم الماضي من خلال كمية ونوعية الأهداف التي أحرزوها. بالفعل يشكلون تهديدا لأي منافس.

وأردف أرتيتا: علينا الاستعداد لكل هذا بسبب قدرتهم على التكيف كما أن لديهم فريقا كبيرا في الخط الأمامي ولديهم الكثير من الخيارات التي تساعدهم على القيام بأمور مختلفة.

ولم يخسر يونايتد في آخر 13 مباراة خاضها على أرضه في الدوري في مواجهة أرسنال، ويحتل المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، متخلفا بنقطتين عن أرسنال صاحب المركز 11 الذي لعب ست مباريات.

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