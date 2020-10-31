بايرن ودورتموند يواصلان انتصاراتهما المتتالية

واصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند انتصاراتهما المتتالية وصراعهما المحتدم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه كولون 2 - 1 والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2 - صفرليوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وعلى استاد "راين إنرجي" ، خاض بايرن المباراة بدون مهاجمه الشهير البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق، ولكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.



وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط، وفي الشوط الثاني سجل دومينيك دريكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولون في الدقيقة 83 لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولون عند نقطتين في المركز السادس عشر.



وبعدما واجه بوروسيا دورتموند صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.