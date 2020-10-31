بيلسا: ليدز لن يغير أسلوبه أمام ليستر

يدرك مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد جيدا حجم التهديد الذي يمثله جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي على فريقه خلال لقاء الفريقين المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، لكنه أكد أن فريقه لن يتخذ أي خطوات غير عادية للحد من خطورة هذا المهاجم.



ويدخل ليدز يونايتد المباراة في مواجهة ليستر سيتي طامحا في تحقيق الفوز الرابع في الدوري خلال الموسم الحالي لكن مهمته ربما لن تكون سهلة في ظل تألق فاردي الذي أحرز ستة أهداف في خمس مباريات على مستوى الدوري حتى الآن بما في ذلك هدف الفوز في شباك أرسنال في الجولة الماضية.



وقال بيلسا للصحافيين: ليستر فريق يحسن التعامل مع الكرة ويملك روحا هجومية. وفاردي لاعب جيد جدا ويحرز الكثير من الأهداف وهو سريع جدا أيضا، بالطبع نحن نضع في اعتبارنا كل ما يتميز به مهاجمو الفريق المنافس لكننا رغم ذلك لن نقدم على أي تغييرات محددة. ليستر فريق لم يغير أسلوب لعبه منذ بعض الوقت.



وأردف بيلسا قائلا: المستوى مرتفع في جميع فرق الدوري الممتاز والمواجهة معها متشابهة. لكن هناك بعض الفرق مستواها أعلى من البقية. لكن المواجهة في المجمل تكون صعبة.



ويحتل فريق بيلسا المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط من ست مباريات في حين يتقدم ليستر عليه بمركزين وبنقطتين.