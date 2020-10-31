عودة دوناروما إلى تدريبات ميلان بعد تعافيه من كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن نتائج فحص "كورونا" لكل من حارس مرماه جانلويجي دوناروما ولاعبه النرويجي ينس بيتر هوج جاءت سلبية، ما يعني دخولهما تدريبات الفريق الجماعية مجدداً.

وأوضح النادي في بيان على موقعه بالانترنت : دوناروما وهوج اللذان لم تظهر عليهما أعراض ، جاءت نتائج فحصهما سلبية بعد إجراء مزيد من الاختبارات. تم إبلاغ السلطات الصحية المحلية. وأصبح مسموحا للاعبين بالعودة إلى التدريب".

وكانت نتيجة فحص اللاعبين الاثنين الماضي جاءت إيجابية ليخضع دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي الآزوري وهوج المنضم حديثا لميلان لإجراءات الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن اللاعب ماتيو غابيا ، الذي تم اكتشاف إصابته بعدوى "كورونا" في التاسع أكتوبر الحالي خلال تواجه مع المنتخب الإيطالي الأولمبي سيخضع للفحص الطبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

وكان المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ، الذي خضع للعزل الصحي من 24 سبتمبر الماضي إلى التاسع من أكتوبر الحالي ، وليو دوارتي وساندرو تونالي هم اللاعبين الآخرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فريق ميلان منذ بداية الموسم الحالي في 19 سبتمبر الماضي.