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لاتسيو يعلن إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا

يوفنتوس لاتسيو
من مباراة سابقة بين يوفنتوس ولاتسيو

لاتسيو يعلن إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا

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روما - رويترز

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أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن بعض لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا، رغم أنه لم يكشف عن هويتهم أو عددهم.

وأضاف لاتسيو في بيان: وفقا لنتائج هذه الفحوص، سيعيد الفريق بأكمله الفحوص من أجل تحديد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مباراة الأحد ضد تورينو، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب سيموني إنزاغي الذي يسبق المباراة في المعتاد.

وأرسل لاتسيو تشكيلة منقوصة إلى بلجيكا من أجل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، واستعان بأربعة لاعبين شبان لاستكمال العدد في موقف وصفه المدرب إنزاغي بأنه "سريالي"، لكن النادي لم يحدد من أصيب بكوفيد-19 من بين اللاعبين الذين غابوا عن هذه المباراة.

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