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مانشستر سيتي ينتزع فوزاً صعباً من شيفيلد

ووكر مانشستر سيتي شيفيلد
كايل ووكر أحرز الهدف الوحيد في المباراة

مانشستر سيتي ينتزع فوزاً صعباً من شيفيلد

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مانشستر - د ب أ

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اكتفى مانشستر سيتي بفوز هزيل بهدف دون مقابل على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز كايل ووكر الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 28 وفشل شيفيلد يونايتد في الرد خلال ما تبقى من المباراة ليتلقى الفريق هزيمة جديدة هي الثانية له على التوالي والسادسة مقابل تعادل واحد في سبع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر بفارق الأهداف فقط خلف بيرنلي وأمام فولهام.

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