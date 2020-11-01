  • مباشر
اللغة

أندية الدوري الإيطالي غير قادرة على سداد رواتب اللاعبين

لاتسيو جنوى
من مباراة سابقة بين لاتسيو وجنوى

أندية الدوري الإيطالي غير قادرة على سداد رواتب اللاعبين

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:


كشفت تقارير صحفية يوم الأحد أن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لشهر نوفمبر الجاري.

واستشهدت صحيفتا "إل كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بتقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألغمين تسايتونغ" الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الأضواء تواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر الحالي، وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر يونيو الماضي لكن لديها مهلة حتى 16 نوفمبر للسداد.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حل هذه الأزمة، إذ أن الطلب الأول يتعلق بتأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولا، أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا! متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا!
مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد