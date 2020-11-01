أندية الدوري الإيطالي غير قادرة على سداد رواتب اللاعبين



كشفت تقارير صحفية يوم الأحد أن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لشهر نوفمبر الجاري.



واستشهدت صحيفتا "إل كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بتقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألغمين تسايتونغ" الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الأضواء تواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر الحالي، وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر يونيو الماضي لكن لديها مهلة حتى 16 نوفمبر للسداد.



وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حل هذه الأزمة، إذ أن الطلب الأول يتعلق بتأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولا، أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.