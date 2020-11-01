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اتحاد جدة ينهي عقد المهاجم الإيفواري بوني

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بوني خاض 10 مباريات مع اتحاد جدة الموسم الماضي

اتحاد جدة ينهي عقد المهاجم الإيفواري بوني

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العربية.نت

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أنهى فريق اتحاد جدة علاقته التعاقدية مع المهاجم الإيفواري ويلفرد بوني وذلك بحسب ما أعلنه الطرفان يوم الأحد.

وانضم بوني (31 عاماً) إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بدلاً من الصربي ألكسندر بريوفيتش، لكن إدارة النادي قررت قبل انطلاق الموسم الجديد إعادة تسجيل المهاجم الصربي وإسقاط اسم مهاجم سوانزي السابق من القائمة.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي في "تويتر": اتفقت مع مجلس إدارة نادي الاتحاد على إنهاء العلاقة التعاقدية بيننا بالتراضي، أود أن أشكرهم واللاعبين والجماهير على الدعم الذي وجدته خلال الفترة الماضية، وأتمنى للاتحاد كل التوفيق في المستقبل.


ولعب بوني 10 مباريات بقميص اتحاد جدة الموسم الماضي سجل خلالها 10 أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

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