إهدار الفرص يثير قلق مدرب برشلونة

أبدى رونالد كومان، مدرب برشلونة، قلقه بسبب إهدار لاعبيه للفرص خلال التعادل 1-1 في ضيافة ألافيس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ليبقى بلا فوز في أربع مباريات متتالية في المسابقة.



وسدد برشلونة 25 كرة على المرمى لكنه هز شباك فرناندو باتشيكو حارس ألافيس مرة أخرى عن طريق أنطوان غريزمان في الشوط الثاني بعد طرد خوتا لاعب وسط الفريق صاحب الأرض.



وتأخر برشلونة بهدف قبل الاستراحة عن طريق لويس ريوخا بعد خطأ فادح من الحارس نيتو الذي أخفق في التعامل مع تمريرة جيرارد بيكيه، وقال كومان للصحافيين أشعر بالقلق من مستوانا في الهجوم. ليس لدينا مشكلة في سلوكنا أو تركيزنا، بل نحتاج إلى فعالية أكبر أمام المرمى.



وأضاف: كما أننا أهدينا ألافيس هدفا، لكن عندما تصنع الكثير جدا من الفرص فإنك لا تتحمل إهدارها. إذا صنعت كل هذه الفرص وسجلت هدفا واحدا فهذا غير جيد.



وجاء التعادل المفاجئ بعدما خسر برشلونة 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد كما تعثر قبلها 1-صفر أمام خيتافي ليحتل المركز 12 برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.



ولم يكن بوسع كومان إخفاء إحباطه من النتائج الأخيرة، كما كان مضطرا للتعامل مع أسئلة حول قراراته وتصرفاته خلال سير المباراة، إذ قال المدرب الهولندي: أنا مندهش من انتقادي بسبب الصورة التي أظهر عليها خلال الوقوف على جانب الملعب. أعتقد أننا فعلنا كل شيء ممكن من خارج الملعب وداخله.



وأضاف: في آخر عشر دقائق لعبنا بالطريقة المطلوبة... بكل تأكيد أشعر بالقلق بسبب الحصول على نقطتين من آخر 12. أعتقد بشكل عام أننا أدينا بشكل جيد، وكنت سأشعر بقلق أكبر لو لم نكن نصنع الفرص.



وتابع : نحتاج إلى الظهور بشكل أفضل أمام المرمى وفي اللمسة الأخيرة والتسديدة الأخيرة. لا نتحمل إهدار الكثير جدا من الفرص. لقد أهدرنا عددا كبيرا.