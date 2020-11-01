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سوسييداد يتصدر الدوري الإسباني برباعية سلتا فيغو

سوسييداد سلتا فيغو
الفريق الباسكي رفع رصيده إلى 17 نقطة

سوسييداد يتصدر الدوري الإسباني برباعية سلتا فيغو

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مدريد - د ب أ

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استعاد ريال سوسييداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 على مضيفه سلتا فيغو يوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة

وتقدم الفريق الباسكي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، أحرزهما ديفيد سيلفا وميكيل أويارزابال في الدقيقتين 24 و34، وفي الشوط الثاني أضاف ويليان جوزيه الهدف الثالث في الدقيقة 54، لكن ياغو أسباس قلص الفارق، بإحرازه هدف سلتا فيغو الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعاد ويليان خوزيه لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الرابع لسوسييداد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، فيما أنهى سلتا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوسيه فونتان في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 17 نقطة ليقفز إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، في المقابل، تجمد رصيد سلتا فيغو، الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة في البطولة، عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

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