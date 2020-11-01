كلوب يصف المدافع الشاب فيليبس بـ"الوحش"

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول المدافع الشاب، ناتانييل فيليبس، بالوَحش في ألعاب الهواء بعدما تألق اللاعب البالغ عمره 23 عاما في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الانتصار 2-1 على وست هام يونايتد يوم السبت.



ونال فيليبس ثقة كلوب لبدء المباراة في ظل غياب فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وفابينيو بسبب الإصابات وتلقى إشادة كبيرة.



وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": إنه شاب رائع وشاب ذكي وكل شيء. هو يعرف وكلانا نضحك على الأمر... لم أكن أنا أجذب الانتباه وهو كذلك لم يكن يجذب الانتباه، وكلانا ليس ليونيل ميسي لكن من يهتم، ففي ألعاب الهواء هو وَحش ويحب التحديات داخل الملعب. لقد كان مذهلا في مباراته الأولى. أنا متأكد أن الجميع يمكنهم تخيل مدى صعوبة الأمر بعد طول فترة الانتظار.



وقال كلوب إن فيليبس، الذي خاض أول مباراة رسمية مع ليفربول في الموسم الماضي خلال الفوز على إيفرتون في كأس الاتحاد، كان مرشحا للرحيل عن أنفيلد هذا الموسم، وأضاف: إنها قصة مجنونة. منذ ثلاث سنوات كان في طريقه إلى أميركا للذهاب إلى الجامعة، ثم جاء إلى فريقنا الثاني ثم اكتشفناه وتدرب معنا وجذب اهتمامنا.



وتابع: في هذا الصيف أراد 12 فريقا من الدرجة الثانية ضمه. كان من الواضح أنه سيذهب وكنت راضيا عن ذلك خلال هذا الوقت لكن الأمور لم تكتمل. هذا في مصلحتنا، ولقد شارك وساعدنا بوضوح وقدم أداء جيدا.



وحقق ليفربول الفوز بفضل هدف من البديل ديوغو جوتا ليقفز حامل اللقب إلى صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من سبع مباريات.