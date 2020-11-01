كيكي سيتيين: التحكم بميسي.. "أمر صعب"

اعترف كيكي سيتيين المدرب السابق لبرشلونة الإسباني بصعوبة التحكم في النجم الأرجنتيني للنادي الكاتالوني ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وتعرض سيتين للإقالة في أغسطس الماضي بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني 2 -8 في دوري أبطال أوروبا وهو ما أعقب خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد.

وقال سيتين في مقابلة مع صحيفة "إل بايس" يوم الأحد: أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب على مر العصور، هناك جانب آخر ليس جانب رياضي وهو أكثر تعقيدًا في إدارته.

وأضاف: هو شيء متأصل في العديد من الرياضيين كما هو الحال مع مايكل جوردان، الفيلم الوثائقي (الرقصة الأخيرة) عرض أشياء غير متوقعة، هناك لاعبون ليس من السهل قيادتهم، ليو من بينهم، هذا حقيقي، ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه أفضل لاعب في التاريخ، ومن أكون أنا لكي أغيره؟ إذا كانوا قد تقبلوه كما هو في برشلونة لسنوات عديدة ولم يغيروه.

وحاول ميسي البالغ من العمر 33 عاما الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، لكن تم إجباره على البقاء حتى نهاية عقده، بعد تعاقد النادي الكاتالوني مع المدرب الهولندي رونالد كومان.

وخلال ثمان مباريات لبرشلونة هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات لم يعرف ميسي طريق الشباك سوى من خلال ضربات الجزاء حيث سجل منها ثلاثة أهداف.

وسقط برشلونة يوم السبت في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الافيس ليحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.