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لاتسيو يتغلب على تورينو في مباراة مثيرة

لاتسيو تورينو
لاتسيو استغل الدقائق الأخيرة ليحقق الانتصار

لاتسيو يتغلب على تورينو في مباراة مثيرة

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روما - رويترز

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قدم لاتسيو واحدة من أبرز الانتفاضات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم عندما أحرز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 4-3 على تورينو يوم الأحد بعد تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 87.

وسيعزز الفوز معنويات لاتسيو، الذي عانى هذا الموسم للعثور على مستواه الذي جعله أحد المنافسين على اللقب في الموسم الماضي، بينما تعرض تورينو لضربة قوية بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة من خمس مباريات.

وتقدم لاتسيو بهدف أندرياس بيريرا بعد ربع ساعة لكن تورينو قلب المباراة رأسا على عقب عندما أدرك بريمر التعادل بضربة رأس ثم حصل أندريا بيلوتي على ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 25، وأدرك لاتسيو، الذي يملك عشر نقاط من ست مباريات، التعادل بعد أربع دقائق من الشوط الثاني بركلة حرة نفذها سيرجيميلينكوفيتش-سافيتش.

وأهدر الفريقان عدة فرص قبل أن يخطف ساشا لوكيتش الكرة من فيسلي هودت ليمنح تورينو التقدم قبل ثلاث دقائق من النهاية، وحصل لاتسيو على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ونفذها تشيرو إيموبيلي بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد ذلك بثلاث دقائق انتزع الفريق الضيف النقاط الثلاث عندما سدد كرة فيليبي كايسيدو بقوة داخل الشباك من عند حدود منطقة الجزاء.

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