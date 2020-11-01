لامبارد سعيد بوصول تشيلسي إلى "التوازن"

أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي سعادته بالوصول إلى التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع عقب الفوز 3-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وحافظ تشيلسي بذلك على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، ويدين لامبارد بفضل كبير في ذلك إلى المنضمين حديثاً، وهما المدافع المخضرم تياغو سيلفا والحارس إدوار ميندي.



وقال لامبارد للصحافيين: كان التوازن موجودا وسارت الأمور بنجاح. هذا جزء من العملية المطلوبة عند التعاقد مع لاعبين جدد، عندما يخرج الفريق بشباك نظيفة ويسجل الأهداف فإنه يسير في الاتجاه الصحيح، الشباك النظيفة علامة رائعة على الصلابة. ساعدنا تياغو سيلفا وإدوار ميندي بوضوح لكن هكذا حال عقلية الفريق.



وسجل المنضمان حديثا حكيم زياش وتيمو فيرنر، إلى جانب هدف من المدافع كيرت زوما، ليحقق تشيلسي الفوز لكن لامبارد لن يشعر بسعادة مبالغ فيها بعدما تعادل قبلها في مباراتين متتاليتين، وقال: لن أقفز فرحا بعد مثل هذا الفوز لكن هذا يوم إيجابي.



وتقدم تشيلسي بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.