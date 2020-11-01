  • مباشر
اللغة

ماروتا مستاء من انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم الوطنية

إنتر لوتارو شاختار
قائمة إنتر تضم العديد من اللاعبين الدوليين

ماروتا مستاء من انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم الوطنية

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان أنه شعر باستياء متزايد بين الأندية بخصوص السماح للاعبيها بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطالباً اللاعبين بأخذ الحذر عند الانضمام إلى معسكرات منتخباتهم خلال هذه الفترة.

وستشهد فترة التوقف هذا الشهر خوض أغلب المنتخبات الأوروبية ثلاث مباريات، بينما سيلعب كل منتخب في أميركا الجنوبية مباراتين وسيضطر العديد من اللاعبين للسفر من أوروبا، إذ تضم تشكيلة إنتر لاعبين دوليين من الأرجنتين وتشيلي وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وصربيا والمغرب.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" يوم السبت: هناك استياء عام متزايد بين كل مسؤولي الأندية بخصوص ضرورة التزام اللاعبين بالكثير جدا من الارتباطات. يجب علينا وضع حد للأمر على الأقل في مباريات المنتخبات الوطنية.

وأكد ماروتا أنه لا يريد أن يثير جدلا أو يدعو إلى مقاطعة المباريات الدولية لكنه أكد أن إنتر يجب أن يتعامل بصرامة عند استدعاء لاعبيه للمنتخبات الوطنية، وأضاف: حتى يقبل لاعب دعوة الانضمام، يجب أن يكون في حالة ذهنية وبدنية مناسبة. إذا كان مرهقا أو يعاني من مشكلات عضلية، فيجب عليه البقاء في بيته. أطلب المزيد من الاحترام للأندية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا! متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا!
مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد