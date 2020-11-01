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منزل مدرب روما يتعرض للسرقة

باولو فونسيكا
بابلو فونسيكا مدرب روما في مباراة سابقة

منزل مدرب روما يتعرض للسرقة

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روما - د ب أ

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تعرض منزل باولو فونسيكا مدرب فريق روما الإيطالي لكرة القدم لحادث سرقة يوم الجمعة شملت العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة تقدر قيمتها بنحو مئة ألف يورو. تزامنا مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا، بحسب تقارير صحفية يوم الأحد.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الأحد إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريغوريا أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطا للإيقاع بالجناة.

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