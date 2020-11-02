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آينتراخت فرانكفورت يخشى خسارة 70 مليوناً بسبب "كورونا"

آينتراخت فرانكفورت
من مباراة سابقة للفريق

آينتراخت فرانكفورت يخشى خسارة 70 مليوناً بسبب "كورونا"

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فرانكفورت - د ب أ

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كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم في بيان نشره يوم الاثنين أنه يخشى مواجهة خسائر هائلة قد تصل إلى 70 مليون يورو بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أكسيل هيلمان عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لمجلة "كيكر" :في الموسم المقبل، ستصل الخسائر بشكل سريع إلى ما بين 50 و70 مليون يورو إذا استمر إقامة المباريات بدون جمهور خلال النصف الثاني من الموسم.

وكانت منافسات الموسم الماضي من الدوري الألماني قد توقفت في مارس مع بداية تفاقم أزمة فيروس كورونا ثم جرى استئناف المنافسات في مايو بإقامة المباريات بدون جماهير، وقال هيلمان إن ذلك كلف آينتراخت ما بين 15 و20 مليون يورو.

وفي الموسم الجاري، لم تتمكن بعض الأندية من استضافة عدد محدود من المشجعين، قبل أن تشهد ألمانيا فرض إجراءات إغلاق عام مجددا حتى نهاية نوفمبر الجاري على الأقل لتقام جميع المباريات بدون حضور مشجعين.

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