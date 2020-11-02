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أرتيتا يشيد بصفقات أرسنال الجديدة بعد الفوز على يونايتد

أرتيتا أرسنال بيريين
أرسنال حقق أول انتصاراته على ملعب "أولد ترافورد" منذ 2006

أرتيتا يشيد بصفقات أرسنال الجديدة بعد الفوز على يونايتد

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لندن - رويترز

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أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إعجابه بالمنضمين حديثا غابرييل ماغالايس وتوماس بارتي بعدما تألق الثنائي خلال الفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وقدم بارتي عرضا رائعا في منتصف الملعب بينما كان غابرييل يتولى قيادة خط الدفاع ليحقق أرسنال فوزه الأول في ضيافة يونايتد منذ 2006.

وقال أرتيتا للصحفيين: أدرك مدى صعوبة هذا الدوري، لكننا نحاول اختيار سمات محددة في شخصيات اللاعبين الذين نحاول ضمهم، أعتقد أنهما لعبا بنضج كبير ويبدو وكأنهما هنا منذ فترة أطول كثيرا من الواقع، وأدرك أنه لا يزال ينقصهما بعض التجانس، في ظل عدم لعب الفريق مع بعضهم كثيرا، لكني أيضا أرى الروح القتالية والشخصية الواضحة في أرض الملعب.

وحظي بارتي أيضا بإشادة من روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق الذي قال إن لاعب الوسط الغاني ذكّره بنجم أرسنال السابق باتريك فييرا.

وقال كين لشبكة "سكاي سبورتس": كان بارتي مذهلا. كلما نظرت إليه تمنيت وجوده في وسط يونايتد. إنه قوي وحماسي ويستطيع التمرير إلى الأمام ويستطيع السيطرة على الكرة، لقد اعتدت الصراع مع فييرا وأعتقد أن هذا الشاب يملك فرصة معادلة ما كان يقدمه فييرا.

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