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إصابة ميليتاو مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

ميليتاو ريال مدريد شاختار
ميليتاو في مباراة ريال مدريد وشاختار ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي

إصابة ميليتاو مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

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مدريد - رويترز

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أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا يوم الاثنين عن إصابة المدافع إيدر ميليتاو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل مواجهة ضيفه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ريال عبر موقعه على الإنترنت: نتيجة فحص كوفيد-19 للاعبنا إيدر ميليتاو ظهرت إيجابية صباح الأحد، أما نتائج جميع لاعبي الفريق الأول وطاقم المدربين والمسؤولين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الفريق ظهرت سلبية خلال فحوص يومي الأحد والاثنين.

ويلتقي ريال مدريد، الأكثر تتويجاً بالبطولة بواقع 13 مرة، والذي يتذيل الترتيب بالمجموعة الثانية في دوري الأبطال، مع إنتر صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء.

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