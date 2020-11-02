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الهولندي ماكيلي حكماً لمباراة سالزبورغ وبايرن ميونخ

روما برشلونة
الحكم الهولندي في مباراة سابقة بين برشلونة الإسباني وروما الإيطالي

الهولندي ماكيلي حكماً لمباراة سالزبورغ وبايرن ميونخ

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أمستردام - د ب أ

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علن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين عن تولي الحكم داني ماكيلي مهمة إدارة مباراة ريد بول سالزبورغ النمساوي وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي، أن الاتحاد الأوروبي للعبة قرر إسناد مهمة تولي الإدارة التحكيمية للمباراة إلى ماكيلي بمعاونة كل من ماريو ديكس وهيسيل ستيغسترا في المباراة التي تقام على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة سالزبورغ النمساوية والمقرر لها يوم الثلاثاء.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بعد أن تغلب على كل من أتلتيكو مدريد الإسباني 4 - صفر ولوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1، فيما يتذيل ريد بول سالزبورغ ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف موسكو 2 - 2، قبل أن يخسر في الثانية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 3.

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