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بايرن يسحب عرض تجديد عقد النمساوي ألابا

ديفيد ألابا بايرن
عقد ألابا مع بايرن ينتهي العام المقبل

بايرن يسحب عرض تجديد عقد النمساوي ألابا

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ميونخ - رويترز

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كشف هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ إن النادي بطل أوروبا وألمانيا سحب عرضا يتضمن عقدا لمدة خمس سنوات للمدافع ديفيد ألابا بعد رفض ممثلي اللاعب النمساوي العرض الأخير.

وينتهي عقد ألابا (28 عاما) في 2021 واستمرت المفاوضات لشهور بسبب الراتب السنوي للاعب كما ذكرت تقارير صحفية.

وأبلغ هاينر محطة "بي.آر" :منحنا ديفيد ومستشاره بعض الوقت للتفكير في العرض الذي نعتقد أنه جيد جدا، في آخر اجتماع قلنا إننا نريد أن تتضح الأمور في نهاية أكتوبر ولم نسمع أي رد حتى نهاية المهلة وتواصلنا مع مستشاره، وكانت الإجابة أن العرض لا يزال غير مقنع ويجب أن نعيد التفكير به ثم قررنا الانسحاب تماما ولم يعد هناك أي عرض.

وفاز ألابا، الذي يجيد اللعب كظهير وقلب دفاع، بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع النادي بجانب تسعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الألماني وستة ألقاب للكأس المحلية منذ انضمامه لبايرن في 2008.

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